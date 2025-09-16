Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag freundlich

Expedia im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Expedia. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 226,64 USD zu.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 226,64 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Expedia-Aktie sogar auf 226,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 224,98 USD. Von der Expedia-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 13.925 Stück gehandelt.

Am 16.09.2025 markierte das Papier bei 228,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Bei 130,38 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,47 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Expedia-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Expedia im Jahr 2025 14,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

