Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Donnerstagabend mit Einbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 218,73 USD abwärts.

Um 20:07 Uhr ging es für die Expedia-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,4 Prozent auf 218,73 USD. In der Spitze büßte die Expedia-Aktie bis auf 213,89 USD ein. Bei 225,24 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 298.842 Expedia-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 240,60 USD. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 10,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Expedia-Aktie mit einem Verlust von 40,39 Prozent wieder erreichen.

Expedia-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,05 USD belaufen.

Expedia veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,48 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Expedia im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,79 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 3,56 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

In der Expedia-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 14,27 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

