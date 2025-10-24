Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia verteuert sich am Freitagabend

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Expedia. Das Papier von Expedia konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,2 Prozent auf 218,13 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Expedia-Papiere um 20:06 Uhr 1,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die Expedia-Aktie bis auf 219,80 USD. Bei 217,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Expedia-Aktie belief sich zuletzt auf 165.879 Aktien.

Am 07.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 240,60 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Expedia-Aktie derzeit noch 10,30 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Der derzeitige Kurs der Expedia-Aktie liegt somit 67,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Expedia-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Expedia am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 2,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,41 Prozent auf 3,79 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 06.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,28 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer