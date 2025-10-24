Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag fester

Aktie im Blick

Die Aktie von Expedia zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Expedia nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 218,56 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 218,56 USD. Bei 219,80 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 217,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 27.759 Expedia-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (240,60 USD) erklomm das Papier am 07.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,08 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Mit Abgaben von 40,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Expedia-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 USD.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,80 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,79 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,56 Mrd. USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Expedia.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 14,28 USD je Expedia-Aktie.

