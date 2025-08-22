Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Expedia

Expedia im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Expedia. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,5 Prozent auf 213,65 USD.

Die Expedia-Aktie musste um 15:50 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 213,65 USD. Bei 213,65 USD markierte die Expedia-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 214,84 USD. Bisher wurden heute 29.931 Expedia-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (216,49 USD) erklomm das Papier am 22.08.2025. 1,33 Prozent Plus fehlen der Expedia-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 126,46 USD. Dieser Wert wurde am 12.09.2024 erreicht. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 68,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,05 USD je Expedia-Aktie.

Am 07.08.2025 hat Expedia in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,79 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Expedia veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

