Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Nachmittag behauptet

Die Aktie von Expedia hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Expedia-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 212,07 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:51 Uhr die Expedia-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 212,07 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Expedia-Aktie bei 213,25 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Expedia-Aktie bis auf 212,06 USD. Mit einem Wert von 212,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ 23.093 Expedia-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.08.2025 bei 216,49 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Expedia-Aktie 2,08 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.09.2024 bei 126,46 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Expedia-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Expedia-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,05 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Expedia 0,000 USD aus.

Expedia veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 2,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Expedia noch ein Gewinn pro Aktie von 2,80 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 3,79 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Expedia 3,56 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Expedia ein EPS in Höhe von 14,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

