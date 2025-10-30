Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia tendiert am Nachmittag fester
Die Aktie von Expedia gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Expedia-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 222,68 USD.
Die Expedia-Aktie konnte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 222,68 USD. Die Expedia-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 223,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,26 USD. Bisher wurden heute 50.156 Expedia-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2025 auf bis zu 240,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Expedia-Aktie damit 7,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 130,38 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 41,45 Prozent würde die Expedia-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus.
Am 07.08.2025 äußerte sich Expedia zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Expedia hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,79 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,56 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Expedia-Bilanz für Q3 2025 wird am 06.11.2025 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je Expedia-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 14,27 USD fest.
Alle: Alle Empfehlungen