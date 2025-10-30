Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia legt am Donnerstagabend zu

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Expedia. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 220,18 USD zu.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 220,18 USD zu. Die Expedia-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 224,42 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 218,26 USD. Bisher wurden heute 181.697 Expedia-Aktien gehandelt.

Bei 240,60 USD erreichte der Titel am 07.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 130,38 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Expedia-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,05 USD aus.

Expedia veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,48 USD gegenüber 2,80 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,56 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,79 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Expedia-Gewinn in Höhe von 14,27 USD je Aktie aus.

