Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Freitagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung

Die Aktie von Expedia zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Expedia-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 220,51 USD an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:50 Uhr die Expedia-Aktie. Der Anteilsschein notierte via NASDAQ bei 220,51 USD. Die Expedia-Aktie zog in der Spitze bis auf 221,77 USD an. Das bisherige Tagestief markierte Expedia-Aktie bei 219,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 220,29 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 48.220 Expedia-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,60 USD an. Der aktuelle Kurs der Expedia-Aktie ist somit 9,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 130,38 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Expedia am 07.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,48 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,79 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 3,56 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Expedia wird am 06.11.2025 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 14,27 USD je Aktie in den Expedia-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Expedia-Aktie von Quartalszahlen beflügelt - Auch TripAdvisor-Aktie profitiert

Aktien von Visa und MasterCard unter Druck: Walmart und Amazon prüfen offenbar Ausgabe von Stablecoins

Trump als Belastungsfaktor? Expedia-Aktie bricht nach Zahlen ein - TUI nur minimal schwächer