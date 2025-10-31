DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.812 +1,4%Euro1,1563 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Expedia im Fokus

Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend mit stabiler Tendenz

31.10.25 20:23 Uhr
Expedia Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Expedia am Abend mit stabiler Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Expedia. Die Expedia-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 220,29 USD an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Expedia Inc.
188,62 EUR 1,62 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Expedia-Aktie zeigte sich um 20:06 Uhr im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 220,29 USD an der Tafel. Die Expedia-Aktie legte bis auf 221,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Expedia-Aktie bis auf 217,36 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 220,29 USD. Bisher wurden via NASDAQ 128.999 Expedia-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2025 bei 240,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Expedia-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (130,38 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,81 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Expedia-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,05 USD belaufen.

Expedia ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Expedia ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,79 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Expedia einen Umsatz von 3,56 Mrd. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Expedia am 06.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 14,27 USD je Expedia-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Expedia-Aktie

Analysen zu Expedia Inc.

DatumRatingAnalyst
16.07.2019Expedia BuyStandpoint Research
21.05.2019Expedia HoldNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia BuyNeedham & Company, LLC
08.02.2019Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
29.11.2018Expedia Market PerformTelsey Advisory Group
