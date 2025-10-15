ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich ExxonMobil

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die ExxonMobil-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 113,02 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 113,02 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die ExxonMobil-Aktie bei 113,56 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 112,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 210.302 ExxonMobil-Aktien.

Am 23.11.2024 erreichte der Anteilsschein mit 123,21 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,02 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,81 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,46 Prozent könnte die ExxonMobil-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ExxonMobil am 01.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ExxonMobil ein EPS von 2,14 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat ExxonMobil mit einem Umsatz von insgesamt 78,96 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90,09 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,35 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2025 terminiert. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte ExxonMobil möglicherweise am 30.10.2026 präsentieren.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,82 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

