ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil tendiert am Abend schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 111,91 USD ab.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 111,91 USD. In der Spitze fiel die ExxonMobil-Aktie bis auf 111,57 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 112,31 USD. Bisher wurden via New York 623.241 ExxonMobil-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 126,34 USD erreichte der Titel am 08.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ExxonMobil-Aktie mit einem Kursplus von 12,89 Prozent wieder erreichen. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 12,60 Prozent Luft nach unten.

Für ExxonMobil-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,84 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,00 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ExxonMobil-Aktie bei 105,00 USD.

Am 01.08.2025 hat ExxonMobil in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,64 USD, nach 2,14 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,35 Prozent zurück. Hier wurden 78,96 Mrd. USD gegenüber 90,09 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ExxonMobil am 24.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,70 USD je ExxonMobil-Aktie.

