ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil verbilligt sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ExxonMobil gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 111,90 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 111,90 USD. Bei 111,86 USD markierte die ExxonMobil-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 112,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 191.353 ExxonMobil-Aktien.

Bei 126,34 USD markierte der Titel am 08.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der ExxonMobil-Aktie ist somit 12,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 97,81 USD ab. Mit einem Kursverlust von 12,59 Prozent würde die ExxonMobil-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

ExxonMobil-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,84 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,00 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 105,00 USD für die ExxonMobil-Aktie aus.

ExxonMobil gewährte am 01.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ExxonMobil 2,14 USD je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 78,96 Mrd. USD – eine Minderung von 12,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 90,09 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.10.2025 veröffentlicht.

In der ExxonMobil-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,70 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

