Aktie im Fokus

ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit Einbußen

17.11.25 20:23 Uhr
ExxonMobil Aktie News: S&P 500 Aktie ExxonMobil am Abend mit Einbußen

Die Aktie von ExxonMobil gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 118,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)
102,58 EUR 0,22 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ExxonMobil-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 1,0 Prozent auf 118,11 USD ab. Das Tagestief markierte die ExxonMobil-Aktie bei 118,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,58 USD. Bisher wurden heute 1.076.627 ExxonMobil-Aktien gehandelt.

Am 23.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 123,21 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ExxonMobil-Aktie derzeit noch 4,32 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 97,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem ExxonMobil seine Aktionäre 2024 mit 3,84 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,06 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 105,00 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ExxonMobil am 31.10.2025. Das EPS wurde auf 1,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ExxonMobil 1,92 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ExxonMobil in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 83,36 Mrd. USD im Vergleich zu 87,10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 30.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ExxonMobil-Aktie in Höhe von 6,93 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ExxonMobil-Aktie

Nachrichten zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumMeistgelesen
Analysen zu ExxonMobil Corp. (Exxon Mobil)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025ExxonMobil Sector PerformRBC Capital Markets
06.12.2023ExxonMobil OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.12.2023ExxonMobil BuyUBS AG
07.06.2022ExxonMobil NeutralCredit Suisse Group
21.04.2022ExxonMobil OutperformRBC Capital Markets
