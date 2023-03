Siltronic-Aktie: Siltronic hält Dividende nach deutlichem Gewinnsprung stabil

Die Anleger sollen 3,00 Euro je Aktie erhalten und damit so viel wie für das Jahr zuvor, teilte die Beteiligung von WACKER CHEMIE am Donnerstag mit. Der MDAX -Konzern Siltronic hatte die Deckelung bereits im vergangenen Sommer angekündigt, da er aktuell viel Geld in den Bau einer weiteren Fabrik in Singapur steckt. Und auch im sächsischen Freiberg werden Kapazitäten ausgebaut. Den Überschuss steigerte Siltronic 2022 um 50 Prozent auf 434,4 Millionen Euro.

Die bereits bekannten Daten zum Umsatz und operativem Ergebnis sowie der - wegen einer aktuellen Nachfrageschwäche nach Siliziumscheiben (Wafer) für Halbleiter und Chips - verhaltene Ausblick für 2023 wurden am Donnerstag bestätigt. /mis/stk

MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Siltronic