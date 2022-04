Impfstoff-Aktien: Deshalb ziehen Moderna und BioNTech an der Konkurrenz vorbei

€uro am Sonntag

von Julia Groß, Euro am Sonntag





Die amerikanische Zulassungsbehörde FDA hat sowohl Moderna als auch BioNTech und Pfizer die Zulassung für eine vierte Dosis ihrer Covid-Impfstoffe erteilt. Empfohlen wird der zweite Booster für alle über 50 Jahre, der Abstand zur dritten Dosis soll mindestens vier Monate betragen. Die europäische EMA wird wohl einen ähnlichen Weg beschreiten: Die EU-Gesundheitsminister sprachen sich für eine Empfehlung für über 60-Jährige und Vorerkrankte aus.

Das eröffnet den Impfstoffherstellern neue Ertragsperspektiven, wobei schwer einzuschätzen ist, wie viele Menschen sich am Ende wirklich erneut impfen lassen. In den USA ist das Infektionsgeschehen aktuell zum Beispiel sehr gering, sodass die Zielgruppe es möglicherweise nicht allzu eilig mit dem nächsten Booster hat. Auch in Europa wollen viele auf einen Omikron-angepassten Impfstoff warten. BioNTech und Pfizer wollen im April erste Daten dazu vorlegen.

Curevac startete die erste klinische Studie mit der zweiten Impfstoffgeneration, die in Kooperation mit GlaxoSmithKline entwickelt wird. Anleger nutzten die News jedoch offenbar für Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Kurszuwächsen. Novavax und Valneva beendeten die Woche im Minus. Ein Proteinimpfstoff aus Spanien könnte bald in der EU zugelassen werden und den beiden Firmen Konkurrenz machen.

Hinweis auf Interessenkonflikte:

Der Mehrheitsinhaber der alleinigen Gesellschafterin der Finanzen Verlag GmbH, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech, Curevac, GlaxoSmithKline, Novavax, Pfizer, Valneva.

INVESTOR-INFO

Pfizer Luft nach oben Die Aktie des amerikanischen Pharmariesen ist im vergangenen Jahr um rund 50 Prozent gestiegen und trotzdem noch mit einem lächerlich geringen KGV für 2023 von etwa zehn bewertet. Analysten zweifeln, ob Pfizer das starke Wachstum fortsetzen kann. Das ist natürlich nach einem Rekordjahr wie 2021 schwierig. Andererseits war die Prognose des Konzerns sehr konservativ, sie enthielt zum Beispiel nur die bis Januar eingegangenen Bestellungen für Paxlovid, die antivirale Corona-Pille. Mit den steigenden Infektionszahlen in China dürfte da noch einiges hinzukommen. Zudem sind weitere Übernahmen und Kooperationen zu erwarten. Kaufen.

Small-/Midcap-Biotech-Fonds Auf das Comeback setzen Die Aktien kleiner und mittelgroßer Biotech- Unternehmen reagieren in der Regel mit besonders starken Kurssteigerungen, wenn Erfolge in Forschung und Entwicklung zu verzeichnen sind. Umgekehrt fallen aber auch die Verluste hoch aus, wenn die Erwartungen enttäuscht werden. Wer sich für dieses Segment interessiert, kann mit dem Medical BioHealth auf die langjährige Expertise der Fondsmanager und Analysten von Medical Strategy setzen. Aktuell befindet sich der Biotech-Sektor im tiefroten Korrekturbereich. Die Bewertungen sind günstig, sodass sich für langfristig orientierte offensive Anleger ein gutes Einstiegsniveau bietet.

