Das Quantenunternehmen D-Wave hat gemeinsam mit dem Computer Science-Experten Staque eine neue Hybrid-Quantum-Anwendung zur Optimierung von autonomen Landwirtschaftsfahrzeugen vorgestellt. Das steckt dahinter.

• D-Wave stellt neue Hybrid-Quantum-Anwendung für die Landwirtschaft vor

• D-Wave-CEO hebt Vorteile der Geschwindigkeit und Genauigkeit hervor

• D-Wave laut Analysten mit wichtigem "First-Mover-Vorteil"

D-Wave Quantum kann eine neue Quantenanwendung zu seinem Portfolio zählen. So gab das Unternehmen in einer Pressemitteilung auf seiner Webseite bekannt, gemeinsam mit dem Beratungs- und Entwicklungsunternehmen Staque eine neue Hybrid-Quantum-Anwendung entwickelt zu haben. Diese kann zur Optimierung von Bewegungen autonomer Landwirtschaftsfahrzeuge eingesetzt werden. D-Wave und Staque rechnen damit, dass ihre Anwendung dazu führen wird, dass die Autonomie in der Landwirtschaft schneller vonstattengeht und dass landwirtschaftliche Abläufe wie das Bewirtschaften tausender Felder beschleunigt und in Echtzeit optimiert werden kann. Erste konkrete Ergebnisse der neuen Anwendung will D-Wave im Rahmen der World Fira 2025, einer globalen Messe für Agrarroboter, sowie auf der Qubits 2025 präsentieren.

Quantencomputing überzeugt dank Schnelligkeit und Genauigkeit

"Traditionelle Berechnungsmethoden benötigen in der Regel Tage oder Wochen, um Lösungen zu berechnen, was für Entscheidungsträger in der Landwirtschaft zu lang ist", wird Krishna Ganesh, COO von Staque, in der Pressemitteilung widergegeben. "Wir glauben an die transformative und innovative Kraft der Quantentechnologie, und diese strategische Partnerschaft mit D-Wave wird es uns ermöglichen, Quantencomputing-Lösungen mit der Geschwindigkeit und Genauigkeit anzubieten, die für die Agrarindustrie wichtig sind."

Auch D-Wave-CEO Dr. Alan Baratz kam in der Mitteilung zu Wort: "Wir glauben, dass nahezu jede Branche von der Rechenleistung der Quantenoptimierung profitieren kann, und wir freuen uns, eine der ersten Hybrid-Quantum-Anwendungen in der Landwirtschaft zu sehen. Da Landwirte zunehmend autonome Landmaschinen einsetzen, um den Ertrag ihrer Felder zu skalieren und zu steigern, glauben wir, dass Quantencomputing die Analyse, Geschwindigkeit und Genauigkeit liefern kann, die notwendig sind, um die Produktion zu maximieren und die Kosten zu minimieren."

D-Wave mit konkreten Anwendungen des Quantencomputings

Der Bereich des Quantencomputings hat sich nach dem Hype rund um künstliche Intelligenz, der insbesondere das Jahr 2024 bestimmte, als neues Trendthema an den Märkten herauskristallisiert und unterschiedliche Quantencomputing-Unternehmen ins Licht der Aufmerksamkeit katapultiert. Dazu gehört auch D-Wave, ein Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung und Bereitstellung von Quantencomputersystemen, Software und Dienstleistungen spezialisiert hat. Dabei sticht D-Wave nach eigenen Angaben im Quantensektor hervor, weil es "der weltweit erste kommerzielle Anbieter von Quantencomputern und das einzige Unternehmen" sei, "das sowohl Annealing- als auch Gate-Model-Quantencomputer vor Ort und in der Cloud entwickelt".

Tatsächlich haben bisher zahlreiche Techgrößen, darunter auch bekannte Namen wie IBM, Microsoft, Intel oder Google angekündigt, milliardenschwere Investments in den Bereich des Quantencomputings tätigen zu wollen. Dabei sind viele dieser Unternehmen jedoch noch nicht so weit, dass sie konkrete, ausgereifte Anwendungsmöglichkeiten des Quantencomputings vorweisen können.

Wichtiger "First-Mover-Vorteil"

Wie ein Analyst von Stock Titan einschätzt, verschaffe sich D-Wave mit dieser neuen Hybrid-Quantum-Anwendung einen entscheidenden "First-Mover-Vorteil" im Bereich des Einsatzes von Quantencomputing in der landwirtschaftlichen Automatisierung, wie es in einem Artikel auf der Webseite heißt. Denn hierbei handele es sich um "eine der ersten kommerziellen, kundenorientierten Quantenanwendungen in der Landwirtschaft, die bis 2025 einen Markt für autonome Landwirtschaft im Wert von 45 Milliarden Dollar eröffnen könnte."

Allerdings gibt der hier zitierte Experte auch zu bedenken, dass der Erfolg davon abhängen dürfte, ob die vorgestellte Lösung auch skalierbar bei verschiedenen landwirtschaftlichen Umgebungen und die Anwendung in bestehende Betriebsmanagementsysteme integrierbar sei. Zudem müsse ein klares Preismodell entwickelt werden, welches den Landwirten die Rentabilität der Anwendung klar vor Augen führen würde. Diese Punkte sollten im Rahmen der angekündigten Messepräsentationen adressiert werden.

So reagiert die D-Wave-Aktie

Die D-Wave-Quantum-Aktie zeigte sich am Dienstag an der NYSE letztlich mit Abschlägen in Höhe von 5,18 Prozent bei 6,04 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel am Mittwoch steigt das Papier zeitweise um marginale 0,17 Prozent auf 6,05 US-Dollar. Allerdings blickt die D-Wave-Aktie angesichts des Quantencomputing-Hypes in den letzten Monaten auf eine phänomenale Performance zurück. So ging es allein in den letzten drei Monaten 261,68 Prozent nach oben.

