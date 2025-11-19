DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.516 -2,0%Euro1,1586 ±0,0%Öl64,73 -0,1%Gold4.095 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Steigende Energiekosten: Ist der Wechsel zur Wasserstoff-Heizung lohnenswert? Steigende Energiekosten: Ist der Wechsel zur Wasserstoff-Heizung lohnenswert?
Directors Dealings - Sollte man Aktien verkaufen, wenn es die Führungskräfte tun? Directors Dealings - Sollte man Aktien verkaufen, wenn es die Führungskräfte tun?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für spannende Renditechancen in Schwellenländern: Mit diesem Amundi ETF kannst du einfach und günstig investieren.

Frankfurts Commercial Court offiziell eröffnet

19.11.25 06:03 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am Finanzplatz Frankfurt gibt es ab heute eine feste Gerichtsadresse zur Lösung hochkarätiger Wirtschaftsstreitigkeiten. Einige Monate nach der Arbeitsaufnahme im Juli wird der "Commercial Court Frankfurt" offiziell eröffnet. Die beiden Senate gehören zum Oberlandesgericht Frankfurt und kommen in Büroräumen am Rande des Gerichtsviertels unter.

Wer­bung

Das Besondere an der neuen Einrichtung: Wenn beide Streitparteien einverstanden sind, kann das komplette Verfahren in englischer Sprache geführt werden. Außerdem gibt es nur eine Tatsacheninstanz, nach der sofort die Überprüfung beim Bundesgerichtshof möglich ist.

Der Mindeststreitwert beträgt 500.000 Euro. Können sich die Parteien nicht auf den schnellen Weg einigen, sind zunächst am Landgericht Frankfurt drei Kammern für Handelsrecht und drei Zivilkammern zuständig. Sie werden als "Commercial Chambers" eingerichtet.

Konkurrenz zu privaten Schiedsgerichten

Die deutschen Bundesländer haben seit 2023 die Möglichkeit zur Einrichtung derartiger Gerichte, die auch mit privaten Schiedsgerichten konkurrieren. In größeren Bundesländern und Stadtstaaten ist die Reform bereits umgesetzt.

Wer­bung

"Wir schaffen ein attraktives Angebot für die Wirtschaft und gleichzeitig auch eine zusätzliche Möglichkeit von staatlicher Seite, umfangreiche und komplexe Wirtschaftsverfahren bei uns in Hessen zu führen", sagt Justizminister Christian Heinz (CDU).

Die beiden Senate des Commercial Court Frankfurt werden von den OLG-Richtern Ulrike Willoughby und Jens-Daniel Braun geleitet./ceb/DP/zb