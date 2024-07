freenet Aktie News: freenet schiebt sich am Freitagvormittag vor

freenet im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von freenet. Zuletzt wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,50 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die freenet-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 25,50 EUR nach oben. In der Spitze legte die freenet-Aktie bis auf 25,54 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 25,50 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.629 freenet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die freenet-Aktie derzeit noch 7,53 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Mit Abgaben von 18,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,77 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die freenet-Aktie bei 30,70 EUR.

freenet gewährte am 15.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 638,90 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 637,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,17 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte freenet am 07.08.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,29 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

