freenet Aktie News: freenet reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Aktie von freenet gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das freenet-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 34,78 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die freenet-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 34,78 EUR zu. Im Tageshoch stieg die freenet-Aktie bis auf 34,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 34,74 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 11.932 freenet-Aktien den Besitzer.

Bei 34,80 EUR erreichte der Titel am 07.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie. Am 17.05.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 34,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,06 EUR aus. Analysten bewerten die freenet-Aktie im Durchschnitt mit 33,95 EUR.

Am 07.11.2024 lud freenet zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,60 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 EUR je Aktie in den Büchern standen. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 618,50 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 10,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 688,50 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,62 EUR je freenet-Aktie.

