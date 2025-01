freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von freenet konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 28,18 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von freenet nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 1,0 Prozent auf 28,18 EUR. Bei 28,26 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 38.473 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 30,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die freenet-Aktie damit 6,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 22,78 EUR am 16.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,87 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der freenet-Aktie wird bei 32,73 EUR angegeben.

freenet gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,60 EUR gegenüber 0,53 EUR im Vorjahresquartal. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 7,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 668,80 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 618,50 Mio. EUR.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 2,33 EUR je Aktie in den freenet-Büchern.

