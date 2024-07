freenet Aktie News: freenet am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Kurs der freenet

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,44 EUR.

Die freenet-Aktie bewegte sich um 09:07 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 25,44 EUR. Die freenet-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,54 EUR. Die Abwärtsbewegung der freenet-Aktie ging bis auf 25,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 25,54 EUR. Bisher wurden heute 3.055 freenet-Aktien gehandelt.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 7,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 20,88 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 21,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten freenet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,77 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,82 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,70 EUR.

Am 15.05.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,15 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 638,90 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte freenet 637,80 Mio. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 07.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 07.08.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 2,29 EUR je freenet-Aktie.

