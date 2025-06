freenet Aktie News: freenet am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 27,88 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die freenet-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 27,88 EUR ab. Die freenet-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,84 EUR ab. Mit einem Wert von 27,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 252.036 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 34,72 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 24,06 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die freenet-Aktie 15,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,85 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,09 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 34,32 EUR an.

freenet veröffentlichte am 21.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,55 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 604,40 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 638,90 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,51 EUR je freenet-Aktie.

