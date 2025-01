freenet Aktie News: Anleger greifen bei freenet am Freitagmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 28,84 EUR.

Die Aktie legte um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 28,84 EUR zu. Die freenet-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,90 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 28,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.289 freenet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 30,08 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.12.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 4,30 Prozent wieder erreichen. Am 16.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 22,78 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,01 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,90 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,73 EUR je freenet-Aktie an.

freenet ließ sich am 07.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,60 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 7,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je freenet-Aktie in Höhe von 2,35 EUR im Jahr 2024 aus.

