freenet Aktie News: freenet am Dienstagvormittag im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von freenet. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 26,90 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,90 EUR. Bei 26,90 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.950 freenet-Aktien.

Bei 27,42 EUR markierte der Titel am 24.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 1,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2023 bei 21,52 EUR. Mit einem Kursverlust von 20,00 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem freenet seine Aktionäre 2023 mit 1,77 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,84 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 30,96 EUR.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,39 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,56 Prozent auf 559,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte freenet am 07.11.2024 präsentieren. freenet dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass freenet einen Gewinn von 2,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

