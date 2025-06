freenet Aktie News: freenet am Nachmittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von freenet gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die freenet-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 27,02 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 27,02 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die freenet-Aktie bis auf 27,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,02 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 194.180 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 37,56 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,01 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,06 EUR am 07.08.2024. Mit einem Kursverlust von 10,95 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für freenet-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,85 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,09 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,07 EUR aus.

Am 21.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. freenet hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 604,40 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,50 EUR in den Büchern stehen haben wird.

