freenet Aktie News: freenet gibt am Nachmittag ab

Kursverlauf

Die Aktie von freenet gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die freenet-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 26,62 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die freenet-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 26,62 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die freenet-Aktie bisher bei 26,58 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 26,78 EUR. Der Tagesumsatz der freenet-Aktie belief sich zuletzt auf 143.473 Aktien.

Am 24.04.2024 markierte das Papier bei 27,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 3,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 21,52 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 19,16 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,84 EUR, nach 1,77 EUR im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,96 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte freenet am 07.08.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,39 EUR, nach 0,21 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 559,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 632,10 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können freenet-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass freenet ein EPS in Höhe von 2,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich zum Ende des Donnerstagshandels fester

Optimismus in Frankfurt: So steht der MDAX am Nachmittag

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester