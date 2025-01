freenet Aktie News: freenet tendiert am Mittwochvormittag tiefer

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die freenet-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 29,16 EUR ab.

Die freenet-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 29,16 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die freenet-Aktie bis auf 29,16 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 29,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.611 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,08 EUR erreichte der Titel am 06.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,16 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 22,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.05.2024). Mit Abgaben von 21,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im Vorjahr hatte freenet 1,77 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 32,73 EUR.

Am 07.11.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,60 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat freenet mit einem Umsatz von insgesamt 618,50 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,80 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,52 Prozent verringert.

Experten gehen davon aus, dass freenet im Jahr 2024 2,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

