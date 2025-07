freenet Aktie News: Anleger schicken freenet am Donnerstagvormittag ins Plus

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von freenet. Die freenet-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 27,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 27,80 EUR zu. Kurzfristig markierte die freenet-Aktie bei 27,86 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 7.785 freenet-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,56 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der freenet-Aktie ist somit 35,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 24,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.08.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 13,45 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten freenet-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,09 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,71 EUR.

Am 21.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte freenet 0,55 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 604,40 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem freenet 638,90 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,47 EUR je Aktie belaufen.

