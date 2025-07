freenet Aktie News: freenet zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von freenet zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von freenet legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 28,18 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 28,18 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die freenet-Aktie bei 28,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,86 EUR. Zuletzt wechselten 142.161 freenet-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 37,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die freenet-Aktie mit einem Kursplus von 33,29 Prozent wieder erreichen. Am 07.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 24,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 14,62 Prozent würde die freenet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,09 EUR. Im Vorjahr erhielten freenet-Aktionäre 1,85 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,71 EUR.

freenet ließ sich am 21.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte freenet ein EPS von 0,55 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat freenet 604,40 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 638,90 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,47 EUR je Aktie aus.

