freenet Aktie News: freenet am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von freenet. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 35,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von freenet konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 35,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 35,90 EUR. Bei 35,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 12.776 freenet-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2025 auf bis zu 35,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der freenet-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 22,78 EUR. Dieser Wert wurde am 17.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der freenet-Aktie.

Nach 1,97 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,08 EUR je freenet-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 34,45 EUR.

Am 04.03.2025 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,55 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,95 Prozent auf 661,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 688,50 Mio. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass freenet im Jahr 2025 2,65 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur freenet-Aktie

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger an einem freenet-Investment von vor 10 Jahren verdient

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in freenet von vor 5 Jahren eingebracht

TecDAX-Papier freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor 3 Jahren verdient