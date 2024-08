freenet Aktie News: freenet präsentiert sich am Mittag fester

freenet im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von freenet. Zuletzt konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,28 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 26,28 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die freenet-Aktie bei 26,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 26,18 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.548 freenet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 27,42 EUR. Der derzeitige Kurs der freenet-Aktie liegt somit 4,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 21,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.09.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der freenet-Aktie 18,11 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass freenet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,84 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete freenet 1,77 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 30,96 EUR für die freenet-Aktie.

freenet ließ sich am 07.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,39 EUR gegenüber 0,21 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 559,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 632,10 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 07.11.2024 dürfte freenet Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte freenet die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem freenet-Gewinn in Höhe von 2,30 EUR je Aktie aus.

