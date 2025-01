freenet Aktie News: freenet am Nachmittag gesucht

freenet im Fokus

Die Aktie von freenet zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die freenet-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 29,82 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von freenet zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 29,82 EUR. Bei 29,92 EUR markierte die freenet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 29,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 81.341 freenet-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.12.2024 bei 30,08 EUR. Gewinne von 0,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 22,78 EUR fiel das Papier am 17.05.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,77 EUR an freenet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,91 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die freenet-Aktie bei 33,30 EUR.

Am 07.11.2024 hat freenet in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 618,50 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 7,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 668,80 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,32 EUR je freenet-Aktie.

