Freitagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 zeigte sich am Abend kaum verändert.

Schlussendlich schloss der NASDAQ 100 am Freitag nahezu unverändert (plus 0,08 Prozent) bei 14.715,24 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,02 Prozent auf 14.853,35 Punkte an der Kurstafel, nach 14.702,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 14.664,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14.901,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0,358 Prozent. Vor einem Monat, am 29.08.2023, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 15.376,55 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.06.2023, bei 14.939,95 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 11.164,78 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 35,47 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 15.932,05 Punkten. Bei 10.696,42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 6,41 Prozent auf 22,24 USD), Micron Technology (+ 4,34 Prozent auf 68,03 USD), Illumina (+ 3,72) Prozent auf 137,28 USD), Zscaler (+ 3,09 Prozent auf 155,59 USD) und Moderna (+ 3,01 Prozent auf 103,29 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich hingegen Baker Hughes (-3,47 Prozent auf 35,32 USD), Sirius XM (-3,42 Prozent auf 4,52 USD), DexCom (-2,26 Prozent auf 93,30 USD), Fastenal (-1,81 Prozent auf 54,64 USD) und Verisk Analytics A (-1,79 Prozent auf 236,24 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ 100-Aktien

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 16.946.212 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,516 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 5,61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,09 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

