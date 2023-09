DAX freundlich erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Commerzbank will Dividende erhöhen -- thyssenkrupp plant offenbar Teilverkauf von Stahlsparte

Damit geht die Erholung weiter. bereits am Donnerstag hatte ein nachlassender Inflationsdruck in Deutschland die Anleger versöhnlicher gestimmt.

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Freitag zugreifen.

Der Dow Jones Index ging etwas schwächer in den Handel. Im Verlauf drehte er jedoch ins Plus, wo er den Tag letztlich 0,35 Prozent fester bei 33.666,14 Punkten beendete. Der technologielastige NASDAQ Composite verlor zum Börsenstart ebenfalls. Auch er hat konnte jedoch ins Plus wechseln und verabschiedete sich letztlich 0,83 Prozent höher bei 13.201,28 Einheiten.

An der Wall Street ging es am Donnerstag aufwärts.

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost weisen am Freitag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei aktuell (07:38 Uhr) einen Verlust von 0,44 Prozent bei 31.731,75 Punkten.

In Shanghai findet am Freitag kein Handel statt. Zuletzt schloss der Shanghai Composite am Donnerstag mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 3.110,48 Einheiten. In Schanghai ruht der Handel wegen der auch Mondfest oder Goldene Woche genannten Feierlichkeiten ab Freitag die komplette kommende Woche.

Der Hang Seng legt am Freitag 2,53 Prozent auf 17.813,26 Zähler zu.

Mit dem Rückenwind einer freundlichen Wall Street kommt es an der Börse in Hongkong zu einer Erholungsrally. Positiv stimmen dabei die in den USA nach dem jüngsten sehr kräftigen Anstieg wieder etwas gesunkenen Marktzinsen.

Auch die rückläufigen Ölpreise bessern die Stimmung.

