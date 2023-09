Streik der UAW: US-Senator Bernie Sanders erwartet Produktivitätssteigerung durch Robotik und KI - Arbeitnehmer sollten profitieren

Vier-Tage-Woche

Vor dem Hintergrund des Streiks der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW), erklärte US-Senator Bernie Sanders kürzlich, dass die Entwicklung in den Bereichen Robotik und KI zu einer Produktivitätssteigerung führen wird. Seiner Meinung nach sollten Arbeiter davon profitieren - zum Beispiel in Form von einer Vier-Tage-Woche, die die UAW fordert.

Nachdem es der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) nicht gelungen ist, mit General Motors, Ford und Stellantis neue Tarifverträge für fast 150.000 Fabrikarbeiter auszuhandeln, haben Mitte des Monats fast 13.000 Beschäftigte zeitgleich in den Werken von GM, Ford und Stellantis gestreikt. Noch nie zuvor in ihrer 88-jährigen Geschichte hatte die Gewerkschaft Streiks in allen drei Unternehmen durchgeführt. Vergangene Woche dann drohte die UAW mit weiteren Streiks.

Robotik und KI führen zu Produktivitätssteigerung

Eine der Forderungen der Gewerkschaft ist eine Vier-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Möglich gemacht werden könnte dies laut US-Senator Bernie Sanders durch eine Produktivitätssteigerung durch die Entwicklung in den Bereichen Robotik und KI. In der CNN-Sendung "State of the Union" erklärte er gegenüber Jake Tapper, dass es eine "Explosion" von Robotik und KI gebe, die die Produktivität der Arbeitnehmer steigern werde. Die Frage, die sich die USA als Nation stellen müssten, sei: "Wer wird von dieser Produktivitätssteigerung profitieren?".

Seiner Meinung sollten das nicht die Führungsebenen der Unternehmen sein. "Mir scheint, dass der Nutzen den Arbeitnehmern zugutekommen sollte, wenn neue Technologien uns zu einer produktiveren Gesellschaft machen sollen", so Sanders. In einer Zeit, in der die Menschen "aus einem Dutzend verschiedener Gründe gestresst sind", sei es laut Sanders "etwas Außergewöhnliches", wenn sie mehr Zeit für sich selbst, ihre Familien oder eine bessere Ausbildung hätten.

Künstliche Intelligenz könnte Entlastung bringen

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnte die Menschen also auch entlasten, während viele sich darum sorgen, dass ihr Job aufgrund der neuen Technologie überflüssig werden könnte. So haben laut eine Umfrage von Microsoft 49 Prozent von 31.000 Befragten in 31 Ländern angegeben, dass sie befürchten, dass Künstliche Intelligenz ihre Arbeitsplätze ersetzen könnte, berichtet MarketWatch. Mehr als zwei Drittel hätten jedoch auch angegeben, dass sie so viel Arbeit wie möglich auf KI-gestützte Methoden verlagern möchten, um ihre Arbeitsaufgaben zu erleichtern.

Vier-Tage-Woche bei Autobauern könnte Konzept insgesamt stützen

Sollte die Gewerkschaft UAW mit ihrer Forderung tatsächlich erfolgreich sein und eine 32-Stunden-Woche bei den Autobauern eingeführt werden, würde dies laut Alex Soojung-Kim Pang, Direktor bei Four Day Week Global, das Arbeitgebern bei der Umsetzung der Vier-Tage-Woche hilft, auch einen großen Gewinn für das umfassendere Konzept der Vier-Tage-Woche bedeuten, berichtet MarketWatch. Damit würde "die Idee wiederhergestellt […], dass die Vorteile der Automatisierung und der technologischen Innovation den Arbeitnehmern in Form von existenzsichernden Löhnen und mehr Freizeit zur Verfügung gestellt werden sollten und nicht nur in höhere Aktiendividenden und CEO-Boni umgewandelt werden sollten", erklärt er. "Die Idee, dass wir Innovationen nutzen sollten, um die Arbeit besser zu machen, anstatt damit Arbeitsplätze und somit Gemeinschaften, Familienstabilität [und] Vertrauen in das amerikanische System zu zerstören, würde eine gewaltige Kehrtwende in unserem Denken bedeuten".

Doch nun bleibt zunächst einmal abzuwarten, welche Rolle die Vier-Tage-Woche in den weiteren Tarifverhandlungen spielen wird, wie Arbeitgeber die mögliche Produktivitätssteigerung durch Künstliche Intelligenz und Robotik einschätzen und ob sie, wie US-Senator Bernie Sanders, der Meinung sind, dass diese den Arbeitern zugutekommen sollte.

