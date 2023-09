Freitagshandel an der Börse: 10 wichtige Fakten

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX freundlich erwartet

Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger am Freitag zugreifen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 1,0 Prozent höher bei 15.370 Punkten.

2. Börsen in Fernost uneinheitlich

Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost weisen am Freitag unterschiedliche Vorzeichen aus.

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei aktuell (07:38 Uhr) einen Verlust von 0,44 Prozent bei 31.731,75 Punkten.

In Shanghai findet am Freitag kein Handel statt. Der Hang Seng legt am Freitag 2,53 Prozent auf 17.813,26 Zähler zu.

3. Fraport-Aktie: Drohne gesichtet - Flugausfälle am Flughafen Frankfurt

Eine Drohnensichtung hat am Donnerstagabend zu Ausfällen und Streichungen von Flügen am Frankfurter Flughafen geführt. Zur Nachricht

4. Dortmund zu Gast bei Hoffenheim - Tabellenführung möglich

Zum Start des 6. Bundesliga-Spieltags können sowohl die TSG 1899 Hoffenheim als auch Borussia Dortmund (BVB) für eine Nacht die Tabellenführung übernehmen. Zur Nachricht

5. Commerzbank will Dividende erhöhen

Die Commerzbank will ihre Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Zur Nachricht

6. Lufthansa interessiert? Portugals Fluglinie TAP wird privatisiert

Die portugiesische Regierung hat am Donnerstag die seit längerem erwartete Privatisierung der staatlichen Fluglinie TAP beschlossen. Zur Nachricht

7. thyssenkrupp plant offenbar Teilverkauf von Stahlsparte

thyssenkrupp bereitet einem Zeitungsbericht zufolge die Abspaltung seiner Stahlsparte vor. Zur Nachricht

8. Nike-Aktie: Quartalsumsatz rückläufig

Ein Rückgang im Heimatmarkt USA hat im vergangenen Quartal das Geschäft des Sportartikel-Riesen Nike gebremst. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich nach Rückgang

Die Ölpreise haben sich am Freitagmorgen auf hohem Niveau stabilisiert.

10. Euro weiterhin auf Erholungskurs

Der Euro setzt seinen moderaten Erholungskurs fort.