Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Vormittag im Plus

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt wies die Fresenius SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 28,27 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr sprang die Fresenius SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 28,27 EUR zu. Bei 28,29 EUR erreichte die Fresenius SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,08 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.856 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 31,22 EUR. 10,44 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,35 Prozent.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,945 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 36,56 EUR angegeben.

Am 08.05.2024 lud Fresenius SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,49 EUR, nach 0,62 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 44,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5,70 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,95 EUR je Fresenius SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius SE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Juni

Börse Frankfurt: Zum Start Pluszeichen im DAX

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen