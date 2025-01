Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag leichter

Kursentwicklung

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 33,32 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 33,32 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Fresenius SE-Aktie bei 33,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,51 EUR. Zuletzt wechselten 130.651 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 36,24 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Am 26.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 24,32 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 27,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,847 EUR. Im Vorjahr erhielten Fresenius SE-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 39,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Fresenius SE am 06.11.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,58 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 5,37 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fresenius SE 5,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.03.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 25.02.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,91 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

