Fresenius SE Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Fresenius SE

Fresenius SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 31,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:47 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 31,50 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 31,02 EUR. Mit einem Wert von 31,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 255.366 Fresenius SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 33,57 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Fresenius SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 01.11.2023 auf bis zu 23,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,03 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,854 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Fresenius SE-Aktie bei 36,81 EUR.

Am 08.05.2024 hat Fresenius SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 0,62 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 44,22 Prozent auf 5,70 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,23 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Fresenius SE am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Fresenius SE rechnen Experten am 05.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Fresenius SE-Aktie in Höhe von 2,80 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

DAX aktuell: DAX verbucht zum Handelsende Abschläge

Schwacher Handel: LUS-DAX gibt zum Handelsende nach

Minuszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Abschläge