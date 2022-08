Fresenius SE Aktie News: Anleger schicken Fresenius SE am Nachmittag ins Plus

Um 04:22 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 24,23 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Fresenius SE-Aktie bei 24,39 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,08 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 681.927 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 47,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2021 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,09 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Fresenius SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 23,40 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 3,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,91 EUR aus.

Am 03.08.2022 äußerte sich Fresenius SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 10.018,00 EUR gegenüber 9.246,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2022 erfolgen. Am 31.10.2023 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,36 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

