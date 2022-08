Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Um 09:22 Uhr rutschte die Fresenius SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 24,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Fresenius SE-Aktie bisher bei 23,97 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 24,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 50.485 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 47,60 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 49,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 23,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 42,91 EUR.

Fresenius SE ließ sich am 03.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,80 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Fresenius SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10.018,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9.246,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.11.2022 erfolgen. Am 31.10.2023 wird Fresenius SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,36 EUR in den Büchern stehen haben wird.

