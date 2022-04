Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,1 Prozent auf 33,10 EUR. In der Spitze legte die Fresenius SE-Aktie bis auf 33,29 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,07 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.836 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 47,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 43,79 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 26,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 19,37 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 43,16 EUR für die Fresenius SE-Aktie.

Am 04.05.2022 hat Fresenius SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Fresenius SE 0,88 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 9,30 Milliarden EUR – eine Minderung von 6,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 9,97 Milliarden EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2022 terminiert. Die Vorlage der Q4 2022-Ergebnisse wird von Experten am 22.02.2023 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,89 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Fresenius SE-Aktie

Fresenius-Aktie: Fresenius kauft zu

Fresenius-Aktie gewinnt: Fresenius Kabi verstärkt sich durch Zukäufe

Fresenius-Aktie mit Abschlägen: EU erteilt Fresenius Kabi Zulassung für Biosimilar Stimufend

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

Bildquellen: Fresenius