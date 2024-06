Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE macht am Mittwochvormittag Boden gut

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Zuletzt stieg die Fresenius SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 29,42 EUR.

Die Fresenius SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 29,42 EUR. Kurzfristig markierte die Fresenius SE-Aktie bei 29,48 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,43 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 10.416 Fresenius SE-Aktien.

Bei 31,22 EUR erreichte der Titel am 21.09.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,12 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.11.2023 bei 23,93 EUR. Mit einem Kursverlust von 18,66 Prozent würde die Fresenius SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,937 EUR. Im Vorjahr hatte Fresenius SE 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 36,46 EUR für die Fresenius SE-Aktie aus.

Fresenius SE veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,62 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Fresenius SE mit einem Umsatz von insgesamt 5,70 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,23 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 44,22 Prozent verringert.

Die Fresenius SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 31.07.2024 erwartet. Fresenius SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 2,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

