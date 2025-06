Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE verbilligt sich am Freitagmittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 44,12 EUR nach.

Das Papier von Fresenius SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 44,12 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 44,03 EUR. Bei 44,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 56.923 Fresenius SE-Aktien.

Bei einem Wert von 44,36 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.06.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 0,54 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,81 EUR. Dieser Wert wurde am 25.06.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 58,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,05 EUR, nach 1,000 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 49,29 EUR an.

Fresenius SE gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,70 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,65 Mrd. EUR.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 05.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Fresenius SE-Gewinn in Höhe von 3,33 EUR je Aktie aus.

