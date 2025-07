Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Montagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 40,75 EUR.

Das Papier von Fresenius SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 40,75 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Fresenius SE-Aktie ging bis auf 40,75 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 40,89 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 14.200 Fresenius SE-Aktien.

Am 06.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 44,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,96 Prozent könnte die Fresenius SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 29,85 EUR am 20.07.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 26,75 Prozent Luft nach unten.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 49,21 EUR.

Fresenius SE veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,93 Prozent auf 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,70 Mrd. EUR gelegen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 05.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,32 EUR je Fresenius SE-Aktie.

