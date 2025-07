Fresenius SE Aktie News: Anleger greifen bei Fresenius SE am Dienstagvormittag zu

So bewegt sich Fresenius SE

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Fresenius SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 40,97 EUR zu.

Um 09:07 Uhr ging es für das Fresenius SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 40,97 EUR. Im Tageshoch stieg die Fresenius SE-Aktie bis auf 41,03 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 40,74 EUR. Zuletzt wechselten 38.541 Fresenius SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.06.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Fresenius SE-Aktie ist somit 8,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 29,98 EUR fiel das Papier am 23.07.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Fresenius SE seine Aktionäre 2024 mit 1,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 49,18 EUR aus.

Am 07.05.2025 legte Fresenius SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,49 EUR je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,93 Prozent auf 5,65 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,70 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 06.08.2025 erwartet. Fresenius SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Fresenius SE ein EPS in Höhe von 3,31 EUR in den Büchern stehen haben wird.

