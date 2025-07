Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagvormittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Fresenius SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 42,08 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 42,08 EUR. Die Fresenius SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,85 EUR ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,02 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.979 Fresenius SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 5,23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Fresenius SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,18 EUR je Fresenius SE-Aktie an.

Fresenius SE gewährte am 07.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,41 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,49 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5,65 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,70 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Fresenius SE möglicherweise am 05.08.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Fresenius SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,32 EUR fest.

