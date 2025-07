Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Mittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Fresenius SE. Die Fresenius SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 41,92 EUR abwärts.

Die Fresenius SE-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 41,92 EUR. Der Kurs der Fresenius SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 41,81 EUR nach. Bei 42,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 66.041 Stück.

Am 06.06.2025 markierte das Papier bei 44,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Fresenius SE-Aktie derzeit noch 5,92 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 30,36 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Mit Abgaben von 27,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Fresenius SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,05 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Fresenius SE-Aktie wird bei 49,18 EUR angegeben.

Am 07.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,93 Prozent auf 5,65 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Fresenius SE 5,70 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Fresenius SE am 06.08.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,32 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

