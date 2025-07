Fresenius SE Aktie News: Fresenius SE am Freitagnachmittag leichter

Aktie im Fokus

Die Aktie von Fresenius SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Fresenius SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 41,81 EUR.

Der Fresenius SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 41,81 EUR. In der Spitze fiel die Fresenius SE-Aktie bis auf 41,66 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 42,02 EUR. Von der Fresenius SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 150.062 Stück gehandelt.

Bei 44,40 EUR markierte der Titel am 06.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 6,19 Prozent Plus fehlen der Fresenius SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,36 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Fresenius SE-Aktie liegt somit 37,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an Fresenius SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,05 EUR. Analysten bewerten die Fresenius SE-Aktie im Durchschnitt mit 49,18 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Fresenius SE am 07.05.2025 vor. Das EPS lag bei 0,41 EUR. Im letzten Jahr hatte Fresenius SE einen Gewinn von 0,49 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Fresenius SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,93 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,65 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,70 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Fresenius SE-Anleger Experten zufolge am 05.08.2026 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,32 EUR je Aktie in den Fresenius SE-Büchern.

